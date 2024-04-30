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ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу та десятки одиниць техніки — зведення Генштабу

30 квітня 2024 08:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу та десятки одиниць техніки — зведення Генштабу
Українські військові. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Розпочалася 797 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За минулий день на полі бою відбулося 115 бойових зіткнень. Ворог не припиняє обстрілювати прифронтові населені пункти, також намагається наступати на сімох напрямках фронту. 

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ. 

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Обстріли РФ по Україні

Загалом, РФ завдала п'ять ракетних та 47 авіаційних ударів, а також здійснила 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Зокрема, під авіаційними ударами були населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. 

У той же час під артилерійський вогонь потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Атаки ЗСУ по окупантах 

Разом із тим ЗСУ продовжують протистояти ворогу.

Так, за минулу добу авіація Сил оборони вдарила по п'ятьох районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ завдали удар по одному району зосередження особового складу та двох радіолокаційних станціях росіян.

Українські військові на фронті
Українські захисники. Фото: Генштаб

Ситуація на напрямках фронту 

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили дев'ять атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області, а також Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог провів 13 атак в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області. 

На Авдіївському напрямку захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак противника. 

На Оріхівському напрямку окупанти сім разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив три безуспішні атаки по позиціях наших військ.

Ситуація на фронті
Скриншот
Де наступають окупанти
Скриншот

Втрати армії РФ у війні

  • особового складу — близько 468720 (+1250) осіб;
  • танків — 7307 (+22) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14046 (+39) одиниць;
  • артилерійських систем — 12011 (+26) одиниць;
  • РСЗВ — 1053 (+2) одиниця;
  • засобів ППО — 779 (+1) одиниць;
  • літаків — 348 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9531 (+3) одиниць;
  • крилатих ракет — 2126 (+2) одиниць;
  • кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16142 (+33) одиниць;
  • спеціальної техніки — 1977 (+3) одиниці.
Скільки росіян втратила РФ у війні
Втрати РФ. Фото: Генштаб

 

Нагадаємо, 28 квітня український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. До того ж вони звільнили острів Нестрига.

Додамо, російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог кидає усі сили, аби прорвати оборону поблизу Бахмуту. 

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Україна
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Генштаб ЗСУ
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