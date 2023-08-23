ВСУ имели успех вблизи Новопрокоповки на Мелитопльском направлении, — Генштаб

Танк украинских защитников. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины постепенно продвигаются по всем участкам фронта, освобождая территории от захватчиков. В частности, на юге, где на днях имели успех вблизи одного из населенных пунктов.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Читайте также:

ВСУ на Мелитопольском направлении

По словам Ковалева, ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Там украинские защитники пользовались успехом в районе населенного пункта Новопрокоповка, где закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны дают достойный отпор русским врагам, а именно наносят поражение артиллерией по целям противника, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Уведомления об успехах ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 480 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БПЛА.

Также мы писали, представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, что лучший механизм прекращения изготовления ракет в РФ — усиление санкций.