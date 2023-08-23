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ВСУ имели успех вблизи Новопрокоповки на Мелитопльском направлении, — Генштаб

23 августа 2023 11:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ имели успех вблизи Новопрокоповки на Мелитопльском направлении, — Генштаб
Танк украинских защитников. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины постепенно продвигаются по всем участкам фронта, освобождая территории от захватчиков. В частности, на юге, где на днях имели успех вблизи одного из населенных пунктов.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По словам Ковалева, ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Там украинские защитники пользовались успехом в районе населенного пункта Новопрокоповка, где закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны дают достойный отпор русским врагам, а именно наносят поражение артиллерией по целям противника, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Уведомления об успехах ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 480 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БПЛА.

Также мы писали, представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, что лучший механизм прекращения изготовления ракет в РФ — усиление санкций.

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