ВСУ имели успех вблизи Новопрокоповки на Мелитопльском направлении, — Генштаб
Силы обороны Украины постепенно продвигаются по всем участкам фронта, освобождая территории от захватчиков. В частности, на юге, где на днях имели успех вблизи одного из населенных пунктов.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
ВСУ на Мелитопольском направлении
По словам Ковалева, ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Там украинские защитники пользовались успехом в районе населенного пункта Новопрокоповка, где закрепляются на достигнутых рубежах.
Силы обороны дают достойный отпор русским врагам, а именно наносят поражение артиллерией по целям противника, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 480 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БПЛА.
Также мы писали, представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему у российских оккупантов не заканчиваются ракеты. По ее словам, враг продолжает их производить. Она утверждает, что лучший механизм прекращения изготовления ракет в РФ — усиление санкций.