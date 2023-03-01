ВСУ могут отступить от Бахмута, — советник Зеленского

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины могут отступить от Бахмута. Военное руководство сейчас обдумывает все имеющиеся варианты развития событий на фронте.

Об этом сообщил советник Президента Украины Александр Роднянский в комментарии CNN.

Отступление ВСУ от Бахмута

"Россия пытается окружить его прямо сейчас, и они используют свои лучшие войска Вагнера, по-видимому, наиболее хорошо обученные и самые опытные, чтобы сделать это", — сказал Роднянский.

Также он уточнил, что военное руководство взвешивает сейчас все варианты. До сегодняшнего дня ВСУ удерживали город, но если понадобится, они стратегически отступят, чтобы не жертвовать людьми.

На вопрос, когда это произойдет, Роднянский ответил, что военные должны сами решить, нужен ли вывод войск. В то же время, Роднянский добавил, что контрнаступление ВСУ не за горами.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский оценил ситуацию в Бахмуте. По его словам, ситуация в районе напряженная.

Также сообщалось, что российские войска начали свое "большое наступление" на Донбассе. При этом они ежедневно теряют по 500 солдат убитыми. По словам министра обороны Алексея Резникова, в районе Бахмута оккупационные войска теряют сотни солдат каждый день.

Кроме того, генерал-полковник Александр Сырский, который является командующим Восточной группировкой войск, посетил воинские части, которые отвечают за защиту Бахмута и его прилегающей территории. Во время визита военный проверил состояние подчиненных подразделений, выслушал проблемы, высказанные командирами подразделений, оказал помощь в решении этих проблем и выразил свою поддержку военнослужащим, которые мужественно сопротивляются нападениям противника.