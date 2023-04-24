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"ВСУ не только обороняются": Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

24 апреля 2023 13:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"ВСУ не только обороняются": Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении
Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Сухопутные войска Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 24 апреля, командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Он рассказал, что решения по организации обороны принимаются на месте.

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Ситуацию контролируют бойцы ВСУ.

"На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу", — рассказал Сырский.

По его словам, враг не оставляет цель окружить город Бахмут. Россияне используют для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города.

Сырский рассказал, что украинские бойцы осуществляют в Донецкой области не только оборону. Они также активно контратакуют.

"Это позволяет нам в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время", — добавил Сырский.

Сырский и военный
Александр Сырский и военный. Фото: Сухопутные войска Украины
Сырский и военный
Александр Сырский и военные. Фото: Сухопутные войска Украины

Напомним, ISW сообщило, что российские оккупационные войска попытаются полностью захватить Бахмут до начала контрнаступления Сил обороны Украины. Для этого "вагнеровцев" усилили подразделениями ВДВ.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сдать Бахмут, потому что его оккупация Россией значительно расширит фронт. Это откроет путь другим украинским городам.

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