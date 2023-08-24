ВСУ находятся на пороге прорыва фронта, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: скриншот

Некоторые чиновники США разочарованы стратегией военных действий Украины в ходе контрнаступления. Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что украинская армия находится на пороге прорыва.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

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Сообщается, что американские представители призвали украинцев сосредоточить свои усилия в районе города Токмак в Запорожской области. Это, мол, помогло бы прорвать самую тяжелую первую линию российской обороны.

"Вы не понимаете природы этого конфликта. Это не борьба с повстанцами. Это Курск", — сказал Валерий Залужный во время одного из разговоров с американскими чиновниками, имея в виду главную битву Второй мировой войны между Германией и Советским Союзом. К тому же главнокомандующий заверил, что ВСУ вскоре совершат прорыв.

Однако чиновники США всеравно остались "сильно разочарованы" тем, что президент Украины Владимир Зеленский дальше сосредотачивается на Бахмуте.

Даже несмотря на то, что украинцы скорректировали свою стратегию и перешли к обороне в Запорожье, как советовали в США, американские официальные лица все равно недовольны тактикой ВСУ.

"Но американские официальные лица говорят, что украинцы все еще слишком разбросаны для сосредоточенного толчка на юг с многочисленными бригадами, развернутыми на востоке, до сих пор не совмещают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию", — говорится в издании.

Напомним, Соединенные Штаты приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре. Об этом сообщил американский чиновник сегодня, 24 августа.

Добавим, успешное контрнаступление украинской армии в Роботино на Запорожье — начало операции на второй линии обороны российских оккупантов.

Также мы писали, что недавно в ISW рассказали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точных ударов по противнику, что в свою очередь нервирует и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были взбешены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.