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ВСУ "поджарили" логово окупантов: Михайловку посетила "бавовна"

1 мая 2023 22:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ВСУ "поджарили" логово окупантов: Михайловку посетил "бавовна"
Украинские военные в танке наносят удар по российским военным. Фото: Генштаб ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар по Михайловке в Мелитополе. В поселок пришла "бавовна".

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров на своей странице в Telegram.

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ВСУ устроили настоящий "праздник" для российских военных — ударили по месту дислокации окупантов в Михайловке, говорится в сообщении.

"Сегодня вражеским военным, которые 1 мая отмечают" день трудящихся, точно не до праздника. Около 14:30 прямо в их штаб в пока оккупированном поселке посетил хлопок. Как результат, вместо шашлыка — поджаренные оккупанты", — написал Федоров.

Российских военных выследили украинские разведчики, они отследили момент скопления россиян и передали координаты дальше, говорит мэр города.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Мелитополе оккупанты хотят построить электроподстанцию под землей.

А также в городе русские военные ускорили "национализацию" частного имущества.

 

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