ВСУ показали эффектное уничтожение "Тюльпана" на Луганском направлении
ВСУ каждый день приближают украинскую победу. Так, воины 100-й отдельной бригады территориальной обороны показали уничтожение российского миномета.
Соответствующее видео опубликовала Львовская ОВА.
Что известно об уничтожении "Тюльпана"
"Аэроразведка 100 ОБрТрО обнаружила вражеский самоходный миномет 240 мм 2с4 "ТЮЛЬПАН". Координаты передали 45 ОАБр", — говорится в сообщении Львовской ОВА.
Защитники уничтожили вражеский миномет в Луганском направлении.
Опасность "Тюльпанов" заключается в том, что они могут поражать самые крепкие укрепления. Это одно из самых мощных вооружений российских окупантов.
Напомним, в сети показали, как ССО ВСУ уничтожили "Тюльпан" и "Пион".
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