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ВСУ показали эффектное уничтожение "Тюльпана" на Луганском направлении

21 августа 2023 19:09
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
ВСУ показали эффектное уничтожение "Тюльпана" на Луганском направлении
Уничтожение "ТЮЛЬПАНА". Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

ВСУ каждый день приближают украинскую победу. Так, воины 100-й отдельной бригады территориальной обороны показали уничтожение российского миномета.

Соответствующее видео опубликовала Львовская ОВА.

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Что известно об уничтожении "Тюльпана"

"Аэроразведка 100 ОБрТрО обнаружила вражеский самоходный миномет 240 мм 2с4 "ТЮЛЬПАН". Координаты передали 45 ОАБр", — говорится в сообщении Львовской ОВА.

Защитники уничтожили вражеский миномет в Луганском направлении.

Опасность "Тюльпанов" заключается в том, что они могут поражать самые крепкие укрепления. Это одно из самых мощных вооружений российских окупантов.

Напомним, в сети показали, как ССО ВСУ уничтожили "Тюльпан" и "Пион".

Также мы писали, как сеть покорил эпический выстрел бойца ВСУ из гранатомета.

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