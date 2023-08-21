ВСУ показали эффектное уничтожение "Тюльпана" на Луганском направлении

Уничтожение "ТЮЛЬПАНА". Фото: скриншот с видео

ВСУ каждый день приближают украинскую победу. Так, воины 100-й отдельной бригады территориальной обороны показали уничтожение российского миномета.

Соответствующее видео опубликовала Львовская ОВА.

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Что известно об уничтожении "Тюльпана"

"Аэроразведка 100 ОБрТрО обнаружила вражеский самоходный миномет 240 мм 2с4 "ТЮЛЬПАН". Координаты передали 45 ОАБр", — говорится в сообщении Львовской ОВА.

Защитники уничтожили вражеский миномет в Луганском направлении.

Опасность "Тюльпанов" заключается в том, что они могут поражать самые крепкие укрепления. Это одно из самых мощных вооружений российских окупантов.

Напомним, в сети показали, как ССО ВСУ уничтожили "Тюльпан" и "Пион".

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