ЗСУ показали ефектне знищення "Тюльпану" на Луганському напрямку

Знищення "ТЮЛЬПАНу". Фото: скриншот з відео

ЗСУ щодня наближають українську перемогу. Так, воїни 100-ї окремої бригади територіальної оборони показали знищення російського міномету.

Відповідне відео опублікувала Львівська ОВА.

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Що відомо про знищення "Тюльпану"

"Аеророзвідка 100 ОБрТрО виявила ворожий самохідний міномет 240 мм 2с4 "ТЮЛЬПАН". Координати передали 45 ОАБр", — йдеться у повідомленні Львівської ОВА.

Захисники знищили ворожий міномет на Луганському напрямку.

Небезпека "Тюльпанів" полягає в тому, що вони можуть вражати найміцніші укріплення. Це одне з найпотужніших озброєнь російських окупантів.

Нагадаємо, у мережі показали, як ССО ЗСУ знищили "Тюльпан" і "Піон".

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