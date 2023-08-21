ЗСУ показали ефектне знищення "Тюльпану" на Луганському напрямку
ЗСУ щодня наближають українську перемогу. Так, воїни 100-ї окремої бригади територіальної оборони показали знищення російського міномету.
Відповідне відео опублікувала Львівська ОВА.
Що відомо про знищення "Тюльпану"
"Аеророзвідка 100 ОБрТрО виявила ворожий самохідний міномет 240 мм 2с4 "ТЮЛЬПАН". Координати передали 45 ОАБр", — йдеться у повідомленні Львівської ОВА.
Захисники знищили ворожий міномет на Луганському напрямку.
Небезпека "Тюльпанів" полягає в тому, що вони можуть вражати найміцніші укріплення. Це одне з найпотужніших озброєнь російських окупантів.
Нагадаємо, у мережі показали, як ССО ЗСУ знищили "Тюльпан" і "Піон".
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