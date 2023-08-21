Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ показали ефектне знищення "Тюльпану" на Луганському напрямку arrow

ЗСУ показали ефектне знищення "Тюльпану" на Луганському напрямку

21 серпня 2023 19:09
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
ЗСУ показали ефектне знищення "Тюльпану" на Луганському напрямку
Знищення "ТЮЛЬПАНу". Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ЗСУ щодня наближають українську перемогу. Так, воїни 100-ї окремої бригади територіальної оборони показали знищення російського міномету.

Відповідне відео опублікувала Львівська ОВА.

Читайте також:

Що відомо про знищення "Тюльпану" 

"Аеророзвідка 100 ОБрТрО виявила ворожий самохідний міномет 240 мм 2с4 "ТЮЛЬПАН". Координати передали 45 ОАБр", — йдеться у повідомленні Львівської ОВА.

Захисники знищили ворожий міномет на Луганському напрямку.

Небезпека "Тюльпанів" полягає в тому, що вони можуть вражати найміцніші укріплення. Це одне з найпотужніших озброєнь російських окупантів. 

Нагадаємо, у мережі показали, як ССО ЗСУ знищили "Тюльпан" і "Піон".

Також ми писали, як мережу підкорив епічний постріл бійця ЗСУ з гранатомета.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз