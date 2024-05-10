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ВСУ показали, как уничтожают российских "штурмовиков" на мотоциклах

10 мая 2024 07:40
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Уничтожение окупантов на мотоциклах
Российские военные с мотоциклами. Фото: скриншот с видео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Бахмутском направлении оккупанты передвигались на мотоциклах. Воинам Вооруженных сил Украины удалось уничтожить шестерых.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 10 мая.

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На Бахмутском направлении россияне решили использовать для передвижения мотоциклы, так как считали, что это быстрый и маневренный транспорт. Очевидно, что таким образом они хотели уйти от украинских дронов.

Но подразделение "Феникс" бригады "Месть" имеет большой опыт в уничтожении таких "штурмовиков". С помощью дронов украинские бойцы уничтожили шесть мотоциклов, а с ними и оккупантов.

Украинские воины очень часто уничтожают технику врага благодаря дронам, а моменты попаданий фиксируются на видео. Так недавно ВСУ обнаружили и жгли ЗРК, тягач с гаубицей и КАМАЗ оккупантов.

Бойцы одного из украинских военных подразделений показали видео, как в Харьковской области удалось ликвидировать российскую 152-мм пушку "Гиацинт-Б".

ВСУ
армия
Бахмут
дроны
война в Украине

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