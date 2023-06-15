ВСУ показали, как прицельно уничтожили вражеский танк
Украинские защитники показали, как умело уничтожают технику оккупантов. Так, ВСУ попали во вражеский танк, после чего россияне пытались сбежать.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.
ВСУ уничтожили российский танк
"Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка удачно попали в танк оккупантов, после чего его экипаж пытается спастись бегством", — говорится в сообщении под видео.
Напомним, что 14 июня стало известно о новых успехах ВСУ на поле битвы. Украинские защитники продвинулись вперед по двум важным направлениям — Бахмутскому и Запорожскому.
Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он рассказал о ситуации на фронте.
Добавим, что количество уничтоженных российских оккупантов на сегодня составляет около 680 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.