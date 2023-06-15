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ВСУ показали, как прицельно уничтожили вражеский танк

15 июня 2023 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ВСУ показали, как прицельно уничтожили вражеский танк
Украинские защитники уничтожили вражеский танк. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские защитники показали, как умело уничтожают технику оккупантов. Так, ВСУ попали во вражеский танк, после чего россияне пытались сбежать.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

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"Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка удачно попали в танк оккупантов, после чего его экипаж пытается спастись бегством", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, что 14 июня стало известно о новых успехах ВСУ на поле битвы. Украинские защитники продвинулись вперед по двум важным направлениям — Бахмутскому и Запорожскому.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он рассказал о ситуации на фронте.

Добавим, что количество уничтоженных российских оккупантов на сегодня составляет около 680 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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