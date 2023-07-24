ВСУ показали на видео, как мастерски уничтожили российский "Град" и укрытие оккупантов

Украинские военные успешно работают на фронте. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины удачно работают на всех участках фронта. В частности, на Харьковском, где уничтожают важную российскую технику и самих врагов.

Как ВСУ уничтожили российский "Град" и укрытие оккупантов — показали в СтратКоме.

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Следовательно, ВСУ поразили российский "Град" с боекомплектом, командно-наблюдательный пункт и места укрытия противника.

Успешно отработала 47 отдельная артиллерийская бригада.

Напомним, военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.

Добавим, Александр Сырский заявил, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, но с меньшими в десятки раз потерями, чем у россиян. Это важный стратегический город, и отвоевать его дело чести.