Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ показали на видео, как мастерски уничтожили российский "Град" и укрытие оккупантов arrow

ВСУ показали на видео, как мастерски уничтожили российский "Град" и укрытие оккупантов

24 июля 2023 15:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ показали на видео, как мастерски уничтожили российский "Град" и укрытие оккупантов
Украинские военные успешно работают на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины удачно работают на всех участках фронта. В частности, на Харьковском, где уничтожают важную российскую технику и самих врагов.

Как ВСУ уничтожили российский "Град" и укрытие оккупантов — показали в СтратКоме.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов и их техники

Следовательно, ВСУ поразили российский "Град" с боекомплектом, командно-наблюдательный пункт и места укрытия противника.

Успешно отработала 47 отдельная артиллерийская бригада.

Напомним, военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.

Добавим, Александр Сырский заявил, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, но с меньшими в десятки раз потерями, чем у россиян. Это важный стратегический город, и отвоевать его дело чести.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Как власти Киева "сливают" деньги на ненужные дорожные работы: транспортный аналитик

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз