ВСУ продолжают уничтожать врага, третий день подряд ликвидировано более 600 оккупантов, — Генштаб

Украинские защитники продолжают наносить удары российским оккупационным войскам. Фото: Генштаб

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 20 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов. Такой результат фиксируется третьи сутки подряд.

Кроме того, россияне потеряли один танк, шесть бронемашин, две артиллерийские системы и восемь беспилотников.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 185 050 (+630) человек ликвидировано;

танков — 3 668 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 7 126 (+6) ед;

артиллерийских систем — 2 827 (+2) ед;

РСЗО — 539 (+0) ед;

средств ПВО — 285 (+0) ед;

самолетов — 308 (+0) ед;

вертолетов — 293 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 394 (+8);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 713 (+6) ед;

специальной техники — 334 (+2).

Потери российской армии на 21 апреля 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что в течение 18 апреля Силы обороны уничтожили ориентировочно 620 российских оккупантов.

На следующий день, 19 апреля, украинские защитники ликвидировали около 670 военнослужащих оккупационных подразделений Российской Федерации.