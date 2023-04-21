Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ продолжают уничтожать врага, третий день подряд ликвидировано более 600 оккупантов, — Генштаб arrow

ВСУ продолжают уничтожать врага, третий день подряд ликвидировано более 600 оккупантов, — Генштаб

21 апреля 2023 08:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ продолжают уничтожать врага, третий день подряд ликвидировано более 600 оккупантов, — Генштаб
Украинские защитники продолжают наносить удары российским оккупационным войскам. Фото: Генштаб
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Ликвидированные захватчики

За 20 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов. Такой результат фиксируется третьи сутки подряд.

Кроме того, россияне потеряли один танк, шесть бронемашин, две артиллерийские системы и восемь беспилотников.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

  • личного состава — около 185 050 (+630) человек ликвидировано;
  • танков — 3 668 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин — 7 126 (+6) ед;
  • артиллерийских систем — 2 827 (+2) ед;
  • РСЗО — 539 (+0) ед;
  • средств ПВО — 285 (+0) ед;
  • самолетов — 308 (+0) ед;
  • вертолетов — 293 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 394 (+8);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 713 (+6) ед;
  • специальной техники — 334 (+2).
Утраты российской армии на 21 апреля 2023 года
Потери российской армии на 21 апреля 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что в течение 18 апреля Силы обороны уничтожили ориентировочно 620 российских оккупантов.

На следующий день, 19 апреля, украинские защитники ликвидировали около 670 военнослужащих оккупационных подразделений Российской Федерации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас