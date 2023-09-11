ВСУ продвинулись на Запорожье и вблизи Бахмута, — аналитики ISW

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб

За прошедшие сутки, 10 сентября, Силы обороны Украины продолжали контрнаступление и продвинулись в Запорожской области. Кроме этого, ВСУ имели успех вблизи Бахмута.

Об этом говорится в материале Института изучения войны ISW.

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Следовательно, согласно геолокационным кадрам, обнародованным 10 сентября, украинские защитники продвинулись к востоку от Новопрокоповки, которая находится в 18 километрах от Орехова.

По словам спикера Таврической группировки войск Украины Александра Штупуна, ВСУ продолжили продвигаться в районе населенного пункта Роботино и освободили на этом направлении 1,5 кв. км территории.

Контрнаступление ВСУ в Донецкой области

Кроме этого, 10 сентября Силы обороны добились успеха вблизи Бахмута Донецкой области.

"Представитель Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что украинские силы добились неизвестного успеха вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута) Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, контрнаступление Украины против российских войск будет продолжаться, несмотря на наступление холодной и влажной погоды. Однако ситуацию на фронте это усложнит.

Добавим, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал об оперативной обстановке на восточных направлениях фронта. По его словам, она остается сложной. Враг не оставляет планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу.