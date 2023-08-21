ВСУ продвигаются на Бахмут: Маляр назвала площадь освобожденной территории за неделю

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: google

Силы обороны Украины успешно продвигаются по всем участкам фронта. В частности, на Бахмутском направлении, где за прошлую неделю украинские защитники освободили от оккупантов значительную часть территорий.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Military Media Center.

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Освобожденные территории возле Бахмута

По словам Маляр, ВСУ продвигаются на южном фланге города Бахмут. За прошедшую неделю они освободили 3 квадратных километра.

"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута", — сказала Анна Маляр.

Сообщения об освобожденных территориях. Фото: скриншот

Напомним, за три недели августа украинские защитники ликвидировали 121 вражеский БПЛА из 128, таким образом эффективность противодействия российским дронам достигла 90%.

Добавим, что за последние сутки уничтожили более 400 российских оккупантов .

Также мы писали, что в ISW отметили успех ВСУ, что в свою очередь нервирует и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.