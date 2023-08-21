ВСУ продвигаются на Бахмут: Маляр назвала площадь освобожденной территории за неделю
Силы обороны Украины успешно продвигаются по всем участкам фронта. В частности, на Бахмутском направлении, где за прошлую неделю украинские защитники освободили от оккупантов значительную часть территорий.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Military Media Center.
Освобожденные территории возле Бахмута
По словам Маляр, ВСУ продвигаются на южном фланге города Бахмут. За прошедшую неделю они освободили 3 квадратных километра.
"И вместе мы можем говорить об освобожденных 43 кв. км вокруг Бахмута", — сказала Анна Маляр.
Напомним, за три недели августа украинские защитники ликвидировали 121 вражеский БПЛА из 128, таким образом эффективность противодействия российским дронам достигла 90%.
Добавим, что за последние сутки уничтожили более 400 российских оккупантов .
Также мы писали, что в ISW отметили успех ВСУ, что в свою очередь нервирует и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.