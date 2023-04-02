ВСУ в течение суток отразили более 50 атак врага: где ведутся самые ожесточенные бои

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили еще один пункт управления противника

В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Украинские военные в течение суток отразили более 50 вражеских атак, а также нанесли ряд успешных ударов по позициям россиян.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны в сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также сообщается, что украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, один пункт управления и два других важных объекта врага.

В то же время, как отмечается в сообщении, в течение суток противник нанес пять ракетных и 22 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Горячие направления фронта

В Генштабе рассказали, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Благодаря героизму и профессиональности наших воинов, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра, за эти сутки подразделения Сил обороны Украины отразили более 50 атак противника", — говорится в сообщении.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское — Луганской.

вражеским обстрелам подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское — Луганской. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. За сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области.

враг не перестает штурмовать Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. За сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел.

Напомним, ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что военные россии были вынуждены отступить с некоторых позиций на Донецком направлении. Украинские защитники обустраивают там оборонные позиции.

Также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский ранее рассказал, что украинские военные успешно противостоят российским оккупационным силам, предотвращая попытки окружить Авдеевку и нанося им существенные потери.