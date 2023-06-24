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ВСУ начали наступление на нескольких направлениях, — Маляр

24 июня 2023 20:07
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
ВСУ начали наступление на нескольких направлениях, — Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины начали наступление сразу на нескольких направлениях. По ее словам, на этих участках фронта идут горячие бои.

Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале.

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"Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. В направлении Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клищеевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперед", — говорится в сообщении.

  • На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.

Маляр отметила, что враг несет значительные потери личного состава и техники.

"На всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои. Враг в обороне, прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг терпит потери личного состава, вооружения и техники", — добавила Анна Маляр.

Уведомление о наступлении ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что реинтеграция Крыма будет происходить сложнее других оккупированных территорий Украины. Однако в вопросах экономической и гуманитарной реинтеграции следует быть гибкими.

Добавим, оккупанты начинают активно рыть окопы в Крыму на фоне контрнаступления ВСУ. В сети появились спутниковые снимки, где можно увидеть многие линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. Новые окопы вырыты россиянами в четырех местах.

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