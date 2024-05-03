ВСУ сдерживают захватчиков на нескольких направлениях, враг несет большие потери — сводка Генштаба
Начались восемьсот сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Украинские защитники продолжают сдерживать постоянные наступательные действия российских захватчиков. В свою очередь, враг не прекращает наносить удары по мирному населению.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, 3 мая.
Удары врага
За прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Также враг нанес авиаудары по населенным пунктам в нескольких областях.
Под артиллерийский обстрел попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Успехи ВСУ
Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Ситуация на фронтах
На Купянском направлении силами обороны отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области.
На Авдеевском направлении защитниками Украины отражено 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 8 безуспешных атак на позиции наших войск.
Потери врага
Силы обороны ликвидировали 1270 оккупантов. Также враг потерял 22 танка, 33 бронированных машины и 58 артиллерийских систем. В общем потери врага выглядят так:
- личного состава — около 472140 (+1270) человек;
- танков — 7354 (+22) единиц;
- боевых бронированных машин - 14129 (+33) единиц;
- артиллерийских систем — 12102 (+58) единицы;
- РСЗО — 1053 (+0) единицы;
- средств ПВО — 786 (+2) единиц;
- самолетов — 348 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 9580 (+19) единиц;
- крылатых ракет — 2126 (+2) единиц;
- кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 16266 (+42) единиц;
- специальной техники — 1993 (+5) единиц.
Напомним, российские войска могут начать наступление севернее Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить операции в районе Часова Яра.
Ранее в ISW писали, что российские оккупанты имеют незначительные тактические успехи недалеко от Авдеевки, однако значительное продвижение не зафиксировано.
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