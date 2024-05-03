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ВСУ сдерживают захватчиков на нескольких направлениях, враг несет большие потери — сводка Генштаба

3 мая 2024 08:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ВСУ сдерживают захватчиков на нескольких направлениях, враг несет большие потери — сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Начались восемьсот сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Украинские защитники продолжают сдерживать постоянные наступательные действия российских захватчиков. В свою очередь, враг не прекращает наносить удары по мирному населению.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в пятницу, 3 мая.

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Удары врага

За прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также враг нанес авиаудары по населенным пунктам в нескольких областях.

Под артиллерийский обстрел попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Генштаб
Пулеметчик ВСУ во время боя. Фото: Генштаб

Успехи ВСУ

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 средству ПВО, 2 артиллерийским системам и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

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Украинский воин у подбитой техники. Фото: Генштаб

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении силами обороны отражены 12 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 22 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками Украины отражено 50 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 8 безуспешных атак на позиции наших войск.

генштаб
Сводка Генштаба. Фото: скриншот
генштаб
Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Потери врага

Силы обороны ликвидировали 1270 оккупантов. Также враг потерял 22 танка, 33 бронированных машины и 58 артиллерийских систем. В общем потери врага выглядят так:

  • личного состава — около 472140 (+1270) человек;
  • танков — 7354 (+22) единиц;
  • боевых бронированных машин - 14129 (+33) единиц;
  • артиллерийских систем — 12102 (+58) единицы;
  • РСЗО — 1053 (+0) единицы;
  • средств ПВО — 786 (+2) единиц;
  • самолетов — 348 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 9580 (+19) единиц;
  • крылатых ракет — 2126 (+2) единиц;
  • кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16266 (+42) единиц;
  • специальной техники — 1993 (+5) единиц.
потери окупантов
Потери оккупантов. Фото: Генштаб

Напомним, российские войска могут начать наступление севернее Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить операции в районе Часова Яра.

Ранее в ISW писали, что российские оккупанты имеют незначительные тактические успехи недалеко от Авдеевки, однако значительное продвижение не зафиксировано.

война
ВСУ
Украина
Генштаб ВСУ
Сирский
потери оккупантов

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