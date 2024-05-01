ЗСУ успішно відбили десятки атак росіян на кількох напрямках — зведення Генштабу

Український військовий. Фото: Генштаб

Розпочалася 798 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За минулий день на полі бою відбулося 122 бойових зіткнення. Ворог продовжує наступати на сімох напрямках фронту, однак зазнає суттєвих втрат у техніці та живій силі.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ.

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Обстріли РФ по Україні

Загалом, РФ завдала вісім ракетних та 61 авіаційний удар, а також здійснила 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Зокрема, під авіаційними ударами були населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

У той же час під артилерійський вогонь потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Атаки ЗСУ по окупантах

Разом із тим українські захисники продовжують протистояти ворогу, завдаючи його непоправних втрат.

Так, за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Крім того, вночі сили ППО знищили два розвідувальних дрони росіян.

У той же час підрозділи ракетних військ завдали удар по по одному району зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Українські захисники. Фото: Генштаб

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили шість атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак противника.

На Оріхівському напрямку окупанти п'ять разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки по позиціях наших військ.

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Втрати армії РФ у війні

особового складу — близько 4689840 (+1120) осіб;

танків — 7312 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин — 14067 (+21) одиниць;

артилерійських систем — 12024 (+13) одиниць;

РСЗВ — 1053 (+2) одиниці;

засобів ППО — 780 (+1) одиниць;

літаків — 348 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9538 (+7) одиниця;

крилатих ракет — 2126 (+2) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16175 (+33) одиниці;

спеціальної техніки — 1980 (+3) одиниць.

Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, російські війська можуть почати наступ на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, аби доповнити операції в районі Часів Яру.

Раніше в ISW писали, що російські окупанти мають незначні тактичні успіхи неподалік Авдіївки, однак значного просування не зафіксовано.