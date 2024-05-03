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ЗСУ стримують загарбників на кількох напрямках, ворог зазнає великих втрат — зведення Генштабу

3 травня 2024 08:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЗСУ стримують загарбників на кількох напрямках, ворог зазнає великих втрат — зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Розпочалася вісімсота доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники продовжують стримувати постійні наступальні дії російських загарбників. В свою чергу, ворог не припиняє завдавати ударів по мирному населенню.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у п'ятницю, 3 травня.

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Удари ворога

Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також ворог завдав авіаудари по населених пунктах у кількох областях.

Під артилерійський обстріл потрапили понад 110х населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Генштаб
Кулеметник ЗСУ під час бою. Фото: Генштаб

Успіхи ЗСУ

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

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Український воїн біля підбитої техніки. Фото: Генштаб

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку силами оборони відбито 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку, захисниками України відбито 50 атак в районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших військ.

генштаб
Зведення Генштабу. Фото: скриншот
генштаб
Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Втрати ворога

Сили оборони ліквідували 1270 окупантів. Також врог втратив 22 танки, 33 броньованих машини та 58 артилерійських систем. Загалом втрати ворога виглядають так:

  • особового складу — близько 472140 (+1270) осіб;
  • танків — 7354 (+22) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14129 (+33) одиниць;
  • артилерійських систем — 12102 (+58) одиниці;
  • РСЗВ — 1053 (+0) одиниці;
  • засобів ППО — 786 (+2) одиниць;
  • літаків — 348 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9580 (+19) одиниць;
  • крилатих ракет — 2126 (+2) одиниць;
  • кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16266 (+42) одиниць;
  • спеціальної техніки — 1993 (+5) одиниць.
втрати окупантів
Втрати окупантів. Фото: Генштаб

Нагадаємо, російські війська можуть почати наступ на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, аби доповнити операції в районі Часового Яру. 

Раніше в ISW писали, що російські окупанти мають незначні тактичні успіхи неподалік Авдіївки, однак значного просування не зафіксовано. 

війна
ЗСУ
Україна
Генштаб ЗСУ
Сирський
втрати окупантів

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