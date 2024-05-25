В Генштабе ВСУ рассказали актуальную ситуацию на фронте на 25 мая

Украинский военный и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Продолжаются 822 сутки широкомасштабного вооруженного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают попытки продвинуться вперед, однако бойцы ВСУ отбивают атаки врага и укрепляют свои рубежи.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 25 мая.

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Ситуация на направлениях фронта

С начала суток на Харьковском направлении враг трижды атаковал украинские подразделения. Два штурмовых действия были отбиты в районе Липцов без успеха для РФ. Еще одно столкновение продолжается в районе Волчанска. В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи.

За минувшие сутки на этом направлении враг потерял 148 оккупантов, из них 35 погибшими и 113 ранеными. Также бойцами ВСУ уничтожено пять вражеских артсистем, восемь БпЛА, пять автомобилей и одну единицу специальной техники. Кроме того, повреждена одна бронированная машина, пять артсистем, одно средство ПВО, три автомобиля и две единицы спецтехники. Удалось поразить 24 блиндажа противника.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении подразделения украинских войск отбили уже две атаки противника в районе Петропавловки и Невского. Сейчас еще одно боевое столкновение продолжается. Ситуация напряженная, однако наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны. Принимаются меры для стабилизации обстановки.

За прошедшие сутки потери оккупантов на этом направлении составили 123 человека. Удалось уничтожить три автомобиля, повредить танк, артсистему и боевую бронированную машину.

На Лиманском — отражена вражеская атака в районе Торского.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения. Сейчас одно из них еще продолжается неподалеку от Выемки. В Генштабе отметили, что здесь украинские воины имели успех на отдельных участках.

На Краматорском захватчики уже дважды атаковали в районе Клещеевки. Одна попытка вражеского штурма отбита, еще одна продолжается. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток противник четыре раза атаковал позиции ВСУ. Силами обороны одна атака отбита неподалеку Невельского. Продолжаются бои в районах Сокола и Яснобродовки.

"По уточненным данным за минувшие сутки на Покровском направлении потери противника составили: 286 захватчиков убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили три танка, четыре автомобиля и склад с боеприпасами. Кроме того, повреждены два вражеских танка, бронетранспортер и два автомобиля противника", — говорится в сводке.

На Кураховском — подразделения украинских войск отбили две попытки врага продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении оккупанты попытались вытеснить подразделения Сил обороны в районе Старомайорского Донецкой области, однако потерпели неудачу и отступили.

На Ореховском направлении отбита атака захватчиков возле Работино. Сейчас продолжается бой вблизи Новоандреевки. Ситуация контролируется.

На Приднепровском — Силы обороны отбили одну атаку противника в направлении Крынок. В ходе боев, противник успеха не имел, потерь позиций не допущено.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные ежедневно наносят врагу значительные потери в личном составе и технике. Они показали, как эффектно бьют по танку российских оккупантов.

Также Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны взяли под "боевой контроль" приграничные районы Харьковской области, в которые вошли российские войска.