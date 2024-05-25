У Генштабі ЗСУ розповіли актуальну ситуацію на фронті на 25 травня

Український військовий та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває 822 доба широкомасштабного збройного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують спроби просунутися вперед, однак бійці ЗСУ відбивають атаки ворога та укріплюють свої рубежі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 25 травня.

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Ситуація на напрямках фронту

З початку доби на Харківському напрямку ворог тричі атакував українські підрозділи. Дві штурмові дії було відбито в районі Липців без успіху для РФ. Ще одне зіткнення триває в районі Вовчанська. У Генштабу наголосили, що Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі.

За минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 148 окупантів, з них 35 загиблими та 113 пораненими. Також бійцями ЗСУ знищено п’ять ворожих артсистем, вісім БпЛА, п’ять автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено одну броньовану машину, п’ять артсистем, один засіб ППО, три автомобілі та дві одиниці спецтехніки. Вдалося уразити 24 бліндажі противника.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбили вже дві атаки противника в районі Петропавлівки та Невського. Наразі ще одне бойове зіткнення триває. Ситуація напружена, однак наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.

Протягом минулої доби втрати окупантів на цьому напрямку склали 123 особи. Вдалося знищити три автомобілі, пошкодити танк, артсистему та бойову броньовану машину.

На Лиманському — відбито ворожу атаку в районі Торського.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення. Наразі одне з них ще триває неподалік Виїмки. У Генштабі зазначили, що тут українські воїни мали успіх на окремих ділянках.

На Краматорському — загарбники уже двічі атакували в районі Кліщіївки. Одну спробу ворожого штурму відбито, ще одна триває. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку з початку доби противник чотири рази атакував позиції ЗСУ. Силами оборони одну атаку відбито неподалік Невельського. Тривають бої в районах Сокола та Яснобродівки.

"За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку втрати противника склали: 286 загарбників вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три танки, чотири автомобілі та склад з боєприпасами. Крім того, пошкоджено два ворожих танки, бронетранспортер і два автомобілі противника", — йдеться у зведенні.

На Курахівському — підрозділи українських військ відбили дві спроби ворога просунутись в районах Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку окупанти спробували витіснити підрозділи Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області, однак зазнали невдачі та відступили.

На Оріхівському напрямку відбито атаку загарбників біля Роботиного. Наразі триває бій поблизу Новоандріївки. Ситуація контрольована.

На Придніпровському — Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові щодня завдають ворогу значних втрат в особовому складі та техніці. Вони показали, як ефектно б'ють по танку російських окупантів.

Також Президент України Володимир Зеленський розповів, що Сили оборони взяли під "бойовий контроль" прикордонні райони Харківської області, до яких зайшли російські війська.