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ВСУ поразили российский командный пункт возле Мариуполя

14 августа 2023 17:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ поразили российский командный пункт возле Мариуполя
Дым после "прилета". Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 августа, украинские военные поразили командный пункт российских оккупантов возле Мариуполя Донецкой области.

Об этом сообщает отдел Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

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Поражение командного пункта РФ

"Сегодня около 11 часов Силы обороны Украины поразили командный пункт российских войск в селе Юрьевка, недалеко от временно оккупированного Мариуполя", — говорится в сообщении.

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Пост СтратКома ВСУ. Фото: t.me/AFUStratCom

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал последствия "прилета" в Юрьевке.

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Поражение командного пункта РФ. Фото: t.me/andriyshTime

Напомним, бойцы Волынской бригады терробороны профессионально атаковали FPV-дронами боевую машину россиян. Кроме того, у врага по меньшей мере два "трехсотых".

Также мы писали, что в ночь на 14 августа российский противник совершил массированный налет, используя беспилотные ударные аппараты и ракеты класса "воздух-земля". Однак Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили вражеские цели.

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