ВСУ поразили российский командный пункт возле Мариуполя
Сегодня, 14 августа, украинские военные поразили командный пункт российских оккупантов возле Мариуполя Донецкой области.
Об этом сообщает отдел Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Поражение командного пункта РФ
"Сегодня около 11 часов Силы обороны Украины поразили командный пункт российских войск в селе Юрьевка, недалеко от временно оккупированного Мариуполя", — говорится в сообщении.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал последствия "прилета" в Юрьевке.
Напомним, бойцы Волынской бригады терробороны профессионально атаковали FPV-дронами боевую машину россиян. Кроме того, у врага по меньшей мере два "трехсотых".
Также мы писали, что в ночь на 14 августа российский противник совершил массированный налет, используя беспилотные ударные аппараты и ракеты класса "воздух-земля". Однак Воздушные силы ВСУ успешно уничтожили вражеские цели.