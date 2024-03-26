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ВСУ поразили сразу четыре корабля Черноморского флота РФ за один день

26 марта 2024 11:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ поразили сразу четыре корабля Черноморского флота РФ за один день
Большой десантный корабль "Азов". Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины поразили три больших десантных корабля "Ямал", "Азов" и "Константин Ольшанский", а также один разведывательный "Иван Хурс". Это произошло в один день — 24 марта.

Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.

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"24 марта 2024 года Силы обороны Украины кроме больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" поразили два других корабля оккупантов, а именно разведывательный корабль "Иван Хурс" и большой десантный корабль "Константин Ольшанский", — говорится в сообщении.

Отмечается, что хоть корабли не были полностью уничтожены, но точно выведены из строя.

Уничтожение кораблей РФ
Информация о поражениях кораблей. Фото: Стратком ВСУ

Напомним, что Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Также мы сообщали, что в результате поражения корабля оккупантов "Ямал" он сейчас в критическом состоянии. Россияне непрерывно откачивают воду с корабля, участвовавшего в аннексии Крыма.

война
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