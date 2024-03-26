ВСУ поразили сразу четыре корабля Черноморского флота РФ за один день
Силы обороны Украины поразили три больших десантных корабля "Ямал", "Азов" и "Константин Ольшанский", а также один разведывательный "Иван Хурс". Это произошло в один день — 24 марта.
Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.
Поражение кораблей РФ
"24 марта 2024 года Силы обороны Украины кроме больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" поразили два других корабля оккупантов, а именно разведывательный корабль "Иван Хурс" и большой десантный корабль "Константин Ольшанский", — говорится в сообщении.
Отмечается, что хоть корабли не были полностью уничтожены, но точно выведены из строя.
Напомним, что Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".
Также мы сообщали, что в результате поражения корабля оккупантов "Ямал" он сейчас в критическом состоянии. Россияне непрерывно откачивают воду с корабля, участвовавшего в аннексии Крыма.
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