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ВСУ успешно отбили десятки атак россиян на нескольких направлениям — сводка Генштаба

1 мая 2024 08:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ успешно отбили десятки атак россиян на нескольких направлениям — сводка Генштаба
Украинский военный. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начались 798 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. За прошедший день на поле боя произошло 122 боевых столкновения. Враг продолжает наступать на семи направлениях фронта, однако несет существенные потери в технике и живой силе.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ.

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В целом РФ нанесла восемь ракетных и 61 авиационный удар, а также совершила 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов.

В частности под авиационными ударами были населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

В то же время, под артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Атаки ВСУ по оккупантам

Вместе с тем украинские защитники продолжают противостоять врагу, нанося ему непоправимые потери.

Так, за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, ночью силы ПВО уничтожили два разведывательных дрона россиян.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли удар по одному району сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Украинские военные
Украинские защитники. Фото: Генштаб

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении украинские воины отбили шесть атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

В Лиманском направлении враг провел 21 атаку в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 атак противника.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работыно и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил две безуспешные атаки по позициям наших войск.

Ситуация на фронте
Скриншот
Где наступают россияне
Скриншот

Потери армии РФ в войне

  • личного состава — около 4689840 (+1120) человек;
  • танков — 7312 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин — 14067 (+21) единиц;
  • артиллерийских систем — 12024 (+13) единиц;
  • РСЗО — 1053 (+2) единицы;
  • средств ПВО — 780 (+1) единиц;
  • самолетов — 348 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 9538 (+7) единица;
  • крылатых ракет — 2126 (+2) единиц;
  • кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16175 (+33) единицы;
  • специальной техники — 1980 (+3) единиц.
Сколько россиян потеряла армия РФ в войне
Потери РФ. Фото: Генштаб

 

Напомним, российские войска могут начать наступление севернее Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить операции в районе Часового Яра.

Ранее в ISW писали, что российские оккупанты имеют незначительные тактические успехи недалеко от Авдеевки, однако значительное продвижение не зафиксировано.

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Александр Сырский
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