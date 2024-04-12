Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов и уничтожили их технику, — Генштаб arrow

ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов и уничтожили их технику, — Генштаб

12 апреля 2024 08:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов и уничтожили их технику, — Генштаб
Украинские защитники. Фото: Генштаб ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в пятницу, 12 апреля, начался 779-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщает Генштаб.

Читайте также:

Ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях враг не вел наступательных действий.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Клещиевка, Верхнекаменное и Ивановское Донецкой области.

Там враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

null
Украинский танк. Фото: Генштаб

На Авдеевском направлении ВСУ отразили семь атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

Там россияне при поддержке авиации пытались выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное.

Там оккупанты при поддержке авиации 26 раз пытались прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

null
Украинский дрон. Фото: Генштаб

В Херсонском направлении враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, за прошедшие сутки захватчики совершили семь безуспешных атак на позиции наших войск.

Удары ВСУ по оккупантам

Украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному средству противовоздушной обороны, одной станции РЭБ и двум районам сосредоточения личного состава врага.

null
Скриншот сообщения Генштаба
null
Скриншот сообщения Генштаба

Потери РФ на войне

  • личный состав — около 451 730 (+840) человек;
  • танки — 7146 (+9) ед.;
  • бронированные машины — 13 698 (+19) ед.;
  • артиллерийские системы — 11 486 (+34) ед.;
  • РСЗО — 1042 (+2) ед.;
  • средства ПВО — 755 (+1) ед.;
  • самолеты — 347 (+0) ед.;
  • вертолеты — 325 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 9161 (+57);
  • крылатые ракеты — 2087 (+18);
  • корабли/катера — 26 (+0) ед.;
  • подводные лодки — 1 (+0) ед.;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 15 339 (+41) ед.;
  • специальная техника — 1888 (+6).
null
Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, пограничники Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Также Третья штурмовая бригада показала точный удар HIMARS по расположению россиян.

ВСУ
оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб