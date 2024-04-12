ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов и уничтожили их технику, — Генштаб

Украинские защитники. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине в пятницу, 12 апреля, начался 779-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщает Генштаб.

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Ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях враг не вел наступательных действий.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Клещиевка, Верхнекаменное и Ивановское Донецкой области.

Там враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Украинский танк. Фото: Генштаб

На Авдеевском направлении ВСУ отразили семь атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

Там россияне при поддержке авиации пытались выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное.

Там оккупанты при поддержке авиации 26 раз пытались прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

Украинский дрон. Фото: Генштаб

В Херсонском направлении враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, за прошедшие сутки захватчики совершили семь безуспешных атак на позиции наших войск.

Удары ВСУ по оккупантам

Украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному средству противовоздушной обороны, одной станции РЭБ и двум районам сосредоточения личного состава врага.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Потери РФ на войне

личный состав — около 451 730 (+840) человек;

танки — 7146 (+9) ед.;

бронированные машины — 13 698 (+19) ед.;

артиллерийские системы — 11 486 (+34) ед.;

РСЗО — 1042 (+2) ед.;

средства ПВО — 755 (+1) ед.;

самолеты — 347 (+0) ед.;

вертолеты — 325 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9161 (+57);

крылатые ракеты — 2087 (+18);

корабли/катера — 26 (+0) ед.;

подводные лодки — 1 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны — 15 339 (+41) ед.;

специальная техника — 1888 (+6).

Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, пограничники Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Также Третья штурмовая бригада показала точный удар HIMARS по расположению россиян.