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ЗСУ вдарили по місцю зосередження окупантів та знищили їхню техніку, — Генштаб

12 квітня 2024 08:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ вдарили по місцю зосередження окупантів та знищили їхню техніку, — Генштаб
Українські захисники. Фото: Генштаб ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні в п'ятницю, 12 квітня, розпочався 779-й день повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу на фронті відбулося 78 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомляє Генштаб.

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Ситуація на напрямках

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог не вів наступальних дій.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 29 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області.

Там ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

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Український танк. Фото: Генштаб

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили сім атак у районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

Там росіяни за підтримки авіації намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне.

Там окупанти за підтримки авіації 26 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

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Український дрон. Фото: Генштаб

На Херсонському напрямку ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом минулої доби загарбники здійснили сім безуспішних атак на позиції наших військ.

Удари ЗСУ по окупантах

Українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одному зенітно-ракетному комплексу противника. 

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ та двох районах зосередження особового складу ворога. 

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Втрати РФ на війні

  • особовий склад — близько 451 730 (+840) осіб;
  • танки — 7146 (+9) од.;
  • броньовані машини — 13 698 (+19) од.;
  • артилерійські системи — 11 486 (+34) од.;
  • РСЗВ — 1042 (+2) од.;
  • засоби ППО — 755 (+1) од.;
  • літаки — 347 (+0) од.;
  • гелікоптери — 325 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9161 (+57);
  • крилаті ракети — 2087 (+18);
  • кораблі/катери — 26 (+0) од.;
  • підводні човни — 1 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 15 339 (+41) од.;
  • спеціальна техніка — 1888 (+6).
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Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, прикордонники Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили новітній російський комплекс РЕБ "Поле-21". 

Також Третя штурмова бригада показала влучний удар HIMARS по розташуванню росіян.

ЗСУ
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