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ВСУ ударили по пунктам управления и складам врага, россияне несут потери, — Генштаб

17 марта 2023 07:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украинские артиллеристы за сутки уничтожили пять пунктов управления врага
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Несмотря на большие потери живой силы и техники, враг не прекращает наступательные действия. В течение суток украинские военные отбили более 70 атак врага и нанесли ряд успешных ударов по позициям оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Атаки врага

"Российская федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями", — говорится в сообщении.

Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак.

В Генштабе также сообщают, что за минувшие сутки противник нанес пять ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате очередного обстрела Константиновки в Донецкой области ранены шесть гражданских граждан, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Успехи ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетного комплекса на огневой позиции.

Отмечается также, что противник продолжает нести потери. Так, на территории Олешковской районной больницы временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.

Горячие направления фронта

  • На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное.
  • На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Григоровка. Вражеские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам вблизи линии столкновения.
  • На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки – 12. Все отражены.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия.

Напомним, ранее в ISW заявили, что российские наемники из ППК "Вагнер" уменьшили количество атак на Бахмут. Это означает, что атака на город приближается к кульминации, а захватить Бахмут у "вагнеровцев" нет сил.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи было принято решение о дальнейшем содержании и обороне города Бахмута.

Также руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты понесут значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.

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