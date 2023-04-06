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ВСУ отразили более 20 атак врага: Генштаб назвал самые горячие точки фронта

6 апреля 2023 19:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Враг продолжает попытки полностью взять под контроль Бахмут
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В течение суток украинские Силы обороны отразили более 20 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе трех городов — Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Вражеские атаки

В Генштабе сообщили, что в течение суток противник нанес четыре ракетных и семь авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", — подчеркивают в военном ведомстве.

Самые горячие направления фронта

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, были отражены более 20 атак захватчиков. Самые интенсивные боевые действия продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка", — говорится в сообщении.

  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Спорного.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где были отражены 13 вражеских атак. 
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что все решения по обороне Бахмута принимаются после мониторинга, анализа ситуации, прогнозов действий оккупантов и оценки возможностей украинских сил.

Также ранее ССО показали работу бойцов в Бахмуте.

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