ВСУ отбили более 40 атак и нанесли успешные удары по оккупантам: подробности от Генштаба

Украинские военные продолжают наносить урон врагу

Украинские военные в течение суток отразили 41 атаку российских войск. Также Силы обороны уничтожили два пункта управления кафиров и сбили российский БПЛА "Орлан-10".

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Успехи ВСУ

Авиация Сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по зенитно-ракетному комплексу.

В течение суток наши воины сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и район сосредоточения живой силы противника.

Атаки врага

За сутки противник нанес семь авиационных и десять ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Для ракетных ударов продолжает широко использовать зенитные управляемые ракеты С-300.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, в течение суток подразделениями Сил обороны Украины была отбита 41 атака противника на указанных направлениях", — рассказали в Генштабе.

Ранее бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили экипаж российского бронетранспортера и боевую машину пехоты врага. Поразили вражескую технику спецназовцы с помощью дрона-камикадзе. В СБУ обнародовали видео уничтожение вражеской техники.

Также сообщалось, что в Луганской области украинских пограничников пытались забрасывать газовыми гранатами К-51. Химический боеприпас пытались сбросить с помощью беспилотника.