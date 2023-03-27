ВСУ отбили более 40 атак и нанесли успешные удары по оккупантам: подробности от Генштаба
Украинские военные в течение суток отразили 41 атаку российских войск. Также Силы обороны уничтожили два пункта управления кафиров и сбили российский БПЛА "Орлан-10".
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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Успехи ВСУ
Авиация Сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по зенитно-ракетному комплексу.
В течение суток наши воины сбили вражеский БПЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и район сосредоточения живой силы противника.
Атаки врага
За сутки противник нанес семь авиационных и десять ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Для ракетных ударов продолжает широко использовать зенитные управляемые ракеты С-300.
"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, в течение суток подразделениями Сил обороны Украины была отбита 41 атака противника на указанных направлениях", — рассказали в Генштабе.
Ранее бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили экипаж российского бронетранспортера и боевую машину пехоты врага. Поразили вражескую технику спецназовцы с помощью дрона-камикадзе. В СБУ обнародовали видео уничтожение вражеской техники.
Также сообщалось, что в Луганской области украинских пограничников пытались забрасывать газовыми гранатами К-51. Химический боеприпас пытались сбросить с помощью беспилотника.