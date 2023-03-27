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ЗСУ відбили понад 40 атак і завдали успішних ударів по окупантах: подробиці від Генштабу

27 березня 2023 21:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Українські військові продовжують завдавати втрат ворогові
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Українські військові протягом доби відбили 41 атаку російських військ. Також Сили оборони знищили два пункти управління окупантів та збили російський БпЛА "Орлан-10".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один — по зенітно-ракетному комплексу.

Протягом доби наші воїни збили ворожий БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та район зосередження живої сили противника.

Атаки ворога

Протягом доби противник завдав сім авіаційних та десять ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.
Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби, підрозділами Сил оборони України було відбито 41 атаку противника на зазначених напрямках", — розповіли у Генштабі. 

Нагадаємо, раніше бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили екіпаж російського бронетранспортера та бойову машину піхоти ворога. Уразили ворожу техніку спецпризначенці за допомогою дрона-камікадзе. В СБУ оприлюднили відео знищення ворожої техніки. 

Також повідомлялося, що на Луганщині українських прикордонників намагалися закидати газовими гранатами К-51. Хімічний боєприпас намагалися скинути за допомогою безпілотника.

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