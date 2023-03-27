ЗСУ відбили понад 40 атак і завдали успішних ударів по окупантах: подробиці від Генштабу

Українські військові продовжують завдавати втрат ворогові

Українські військові протягом доби відбили 41 атаку російських військ. Також Сили оборони знищили два пункти управління окупантів та збили російський БпЛА "Орлан-10".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один — по зенітно-ракетному комплексу.

Протягом доби наші воїни збили ворожий БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та район зосередження живої сили противника.

Атаки ворога

Протягом доби противник завдав сім авіаційних та десять ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби, підрозділами Сил оборони України було відбито 41 атаку противника на зазначених напрямках", — розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, раніше бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили екіпаж російського бронетранспортера та бойову машину піхоти ворога. Уразили ворожу техніку спецпризначенці за допомогою дрона-камікадзе. В СБУ оприлюднили відео знищення ворожої техніки.

Також повідомлялося, що на Луганщині українських прикордонників намагалися закидати газовими гранатами К-51. Хімічний боєприпас намагалися скинути за допомогою безпілотника.