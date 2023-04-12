ВСУ отразили более 70 атак врага: Генштаб назвал самые горячие точки фронта

Продолжаются бои за Бахмут и Марьинку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Россияне сосредоточены на ведении наступательных действий по четырем направлениям фронта — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Здесь украинские Силы обороны в течение суток отразили более 70 атак врага.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Как сообщили в Генштабе, за прошедшие сутки противник нанес один ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Генштаб также отмечает, что россия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Горячие направления фронта

" Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 72 атаки противника на указанных направлениях", — говорится в сообщении Генштаба.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Спорное.

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Спорное. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенного пункта Богдановка.

враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенного пункта Богдановка. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление уже летом. Хотя ранее сообщалось, что он будет весной.

Бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.