ВСУ отразили более 70 атак врага: Генштаб назвал самые горячие точки фронта
Россияне сосредоточены на ведении наступательных действий по четырем направлениям фронта — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Здесь украинские Силы обороны в течение суток отразили более 70 атак врага.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Атаки россиян
Как сообщили в Генштабе, за прошедшие сутки противник нанес один ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Генштаб также отмечает, что россия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.
Горячие направления фронта
" Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 72 атаки противника на указанных направлениях", — говорится в сообщении Генштаба.
- На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Спорное.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенного пункта Богдановка.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление уже летом. Хотя ранее сообщалось, что он будет весной.
Бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.