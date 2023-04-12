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ВСУ отразили более 70 атак врага: Генштаб назвал самые горячие точки фронта

12 апреля 2023 07:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
ВСУ отразили более 70 атак врага: Генштаб назвал самые горячие точки фронта
Продолжаются бои за Бахмут и Марьинку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Россияне сосредоточены на ведении наступательных действий по четырем направлениям фронта — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Здесь украинские Силы обороны в течение суток отразили более 70 атак врага.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Как сообщили в Генштабе, за прошедшие сутки противник нанес один ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Генштаб также отмечает, что россия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Горячие направления фронта

" Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 72 атаки противника на указанных направлениях", — говорится в сообщении Генштаба.

  • На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Спорное.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенного пункта Богдановка.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление уже летом. Хотя ранее сообщалось, что он будет весной.

Бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.

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