ЗСУ відбили понад 70 атак ворога: Генштаб назвав найгарячіші точки фронту

Тривають бої за Бахмут та Мар'їнку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Росіяни зосереджені на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках фронту — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Тут українські Сили оборони протягом доби відбили понад 70 атак ворога.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Як повідомили у Генштабі, протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Генштаб також наголошує, що росія продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Найгарячіші напрямки фронту

"Попри на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби, нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках", — йдеться у повідомленні Генштабу.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне.

протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка.

ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Збройні сили України можуть розпочати новий контрнаступ уже влітку. Хоча раніше повідомлялося, що він буде навесні.

Колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. І головною умовою успішного наступу на Крим є надання Україні високоточної зброї великої дальності.