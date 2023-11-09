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ВСУ отминусовали три вражеских БМП-2 — Сырский показал эффектное видео

9 ноября 2023 03:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
ВСУ отминусовали три вражеских БМП-2 — Сырский показал эффектное видео
Боевые стрельбы воинов Объединенных сил по БМП-2. Фото: АрмияInform
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинские воины снова показали эффективную работу на фронте . На этот раз они уничтожили сразу три вражеских БМП-2.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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В подтверждение информации об этом Сырский опубликовал соответствующее видео.

"Княжеские воины сделали минус три БМП-2 россиян!", — написал он.

Сообщение Сырского в Telegram. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Сети появились кадры, на которых бойцы отдельной 58-й мотопехотной бригады на Угледарском направлении проходят "ад", оставившие после себя россияне.

Также мы сообщали, что этой ночью на Сумском направлении украинские военные уничтожили управляемую авиаракету ПЗРК Stinger. Она была запущена с самолета Су-34 на расстоянии 70 километров от государственной границы Украины.

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