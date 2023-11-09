ЗСУ відмінусували три ворожі БМП-2 — Сирський показав ефектне відео

Бойові стрільби воїнів Об’єднаних сил із БМП-2. Фото: АрміяInform

Українські воїни знову показали ефективну роботу на фронті. Цього разу вони знищили одразу три ворожі БМП-2.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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На підвердження інформації про це Сирський опублікував відповідне відео.

"Князівські воїни зробили мінус три БМП-2 росіян!", — написав він.

Допис Сирського у Telegram. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Мережі з'явилися кадри, на яких бійці окремої 58-ї мотопіхотної бригади на Вугледарському напрямку проходять "пекло", що залишили по собі росіяни.

Також ми повідомляли, що цієї ночі на Сумському напрямку українські військові знищили керовану авіаракету з ПЗРК Stinger. Вона була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону України.