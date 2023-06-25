Контрнаступление: на сколько продвинулись ВСУ возле Бахмута

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото: google

Силы обороны Украины удачно работают на всех участках фронта. В частности, на Бахмутском направлении, на котором ВСУ удалось продвинуться до километра за последние сутки.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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ВСУ на Бахмутском направлении

По словам Череватого, ВСУ продвинулись от 600 до 1000 метров вокруг Бахмута.

"На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу и продолжают штурмовые действия, теснят врага. В сутки были пройдены на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", — сказал Череватый.

Потери врага за сутки

Череватый также отметил, что ВСУ за последние сутки уничтожили 186 оккупантов, ранили 224 и взяли в плен 8 человек.

Также Силы обороны уничтожили такую вражескую технику:

танк;

боевую машину пехоты;

2 самоходные артиллерийские установки;

2 реактивные системы залпового огня "Град";

3 противотанковых комплекса;

3 пушки "Мста-Б";

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

6 полевых складов с боеприпасами;

3 дрона-камикадзе "Ланцет" и 1 беспилотник "Орлан-10".

Напомним, ранее мы писали, что за последнюю неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов и более 600 единиц вражеской техники.

Добавим, что Силы обороны впервые с 2014 года освободили территорию под Красногоровкой.