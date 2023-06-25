Контрнаступление: на сколько продвинулись ВСУ возле Бахмута

ВСУ за сутки продвинулись до километра вблизи Бахмута, — Череватый
Силы обороны Украины удачно работают на всех участках фронта. В частности, на Бахмутском направлении, на котором ВСУ удалось продвинуться до километра за последние сутки.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
ВСУ на Бахмутском направлении
По словам Череватого, ВСУ продвинулись от 600 до 1000 метров вокруг Бахмута.
"На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу и продолжают штурмовые действия, теснят врага. В сутки были пройдены на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", — сказал Череватый.
Потери врага за сутки
Череватый также отметил, что ВСУ за последние сутки уничтожили 186 оккупантов, ранили 224 и взяли в плен 8 человек.
Также Силы обороны уничтожили такую вражескую технику:
- танк;
- боевую машину пехоты;
- 2 самоходные артиллерийские установки;
- 2 реактивные системы залпового огня "Град";
- 3 противотанковых комплекса;
- 3 пушки "Мста-Б";
- зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
- 6 полевых складов с боеприпасами;
- 3 дрона-камикадзе "Ланцет" и 1 беспилотник "Орлан-10".
Напомним, ранее мы писали, что за последнюю неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов и более 600 единиц вражеской техники.
Добавим, что Силы обороны впервые с 2014 года освободили территорию под Красногоровкой.