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ВСУ за сутки продвинулись до километра вблизи Бахмута, — Череватый

25 июня 2023 20:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Контрнаступление: на сколько продвинулись ВСУ возле Бахмута
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины удачно работают на всех участках фронта. В частности, на Бахмутском направлении, на котором ВСУ удалось продвинуться до километра за последние сутки.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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ВСУ на Бахмутском направлении

По словам Череватого, ВСУ продвинулись от 600 до 1000 метров вокруг Бахмута.

"На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу и продолжают штурмовые действия, теснят врага. В сутки были пройдены на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", — сказал Череватый.

Потери врага за сутки

Череватый также отметил, что ВСУ за последние сутки уничтожили 186 оккупантов, ранили 224 и взяли в плен 8 человек.

Также Силы обороны уничтожили такую вражескую технику:

  • танк;
  • боевую машину пехоты;
  • 2 самоходные артиллерийские установки;
  • 2 реактивные системы залпового огня "Град";
  • 3 противотанковых комплекса;
  • 3 пушки "Мста-Б";
  • зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
  • 6 полевых складов с боеприпасами;
  • 3 дрона-камикадзе "Ланцет" и 1 беспилотник "Орлан-10".

Напомним, ранее мы писали, что за последнюю неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов и более 600 единиц вражеской техники.

Добавим, что Силы обороны впервые с 2014 года освободили территорию под Красногоровкой.

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