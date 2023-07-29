Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ за сутки успешно уничтожили несколькими ударами оккупантов: свежий свод Генштаба arrow

ВСУ за сутки успешно уничтожили несколькими ударами оккупантов: свежий свод Генштаба

29 июля 2023 07:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ВСУ за сутки успешно уничтожили несколькими ударами оккупантов: свежий свод Генштаба
Украинские защитники стреляют из танка. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За сутки авиация сил обороны нанесла три удара по оккупантам, в том числе по их технике. Также ВСУ поразили артиллерийские установки противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Успешное контрнаступление ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов противника", — говорится в сообщении.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинский военный заряжает снаряд. Фото: Генштаб ВСУ
Украинский снайпер на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вскоре временно оккупированный Крым будет освобожден. Также он рассказал, что угрозы Беларуси от частной военной компании "Вагнер" не стоит ожидать.

Также мы сообщали, что благодаря поддержке Западных партнеров, украинская победа приближается с каждым днем. Так, немецкая боевая машина пехоты "Marder" теперь стоит на вооружении в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что российская армия по состоянию на 28 июля за время полномасштабной войны потеряла около 244 830 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз