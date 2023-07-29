ВСУ за сутки успешно уничтожили несколькими ударами оккупантов: свежий свод Генштаба

Украинские защитники стреляют из танка. Фото: Генштаб ВСУ

За сутки авиация сил обороны нанесла три удара по оккупантам, в том числе по их технике. Также ВСУ поразили артиллерийские установки противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов противника", — говорится в сообщении.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский военный заряжает снаряд. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский снайпер на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вскоре временно оккупированный Крым будет освобожден. Также он рассказал, что угрозы Беларуси от частной военной компании "Вагнер" не стоит ожидать.

Также мы сообщали, что благодаря поддержке Западных партнеров, украинская победа приближается с каждым днем. Так, немецкая боевая машина пехоты "Marder" теперь стоит на вооружении в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что российская армия по состоянию на 28 июля за время полномасштабной войны потеряла около 244 830 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.