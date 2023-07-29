ЗСУ за добу успішно знищили кількома ударами окупантів: свіже зведення Генштабу

Українські захисники стріляють із танку. Фото: Генштаб ЗСУ

За добу авіація сил оборони завдала три удари по окупантах, зокрема по їхній техніці. Також ЗСУ вразили артилерійські установки противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Успішний контрнаступ ЗСУ

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів противника", — йдеться в повідомленні.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український військовий заряджає снаряд. Фото: Генштаб ЗСУ

Український снайпер на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що невдовзі тимчасово окупований Крим буде звільнено. Також він розповів, що загрози з Білорусі від приватної військової компанії "Вагнер" не варто очікувати.

Також ми повідомляли, що завдяки підтримці Західних партнерів українська перемога наближається з кожним днем. Так, німецька бойова машина піхоти "Marder" тепер стоїть на озброєнні в Десантно-штурмових військах Збройних Сил України.

Додамо, що російська армія станом на 28 липня за час повномасштабної війни втратила близько 244830 своїх солдатів. Окупанти втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.