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ЗСУ за добу знищили 11 іранських ударних дронів, — Генштаб

28 лютого 2023 07:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Збройні сили України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

ЗСУ продовжують завдавати ударів по противнику. Так, минулої доби, 27 лютого Збройні сили України знищили 11 іранських ударних БпЛА типу "Шахед-136" та 1 - типу "Зали".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У повідомленні зазначається, що авіація завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ та артилерії вразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.

Примітно, що ворог продовжує закидати позиції ЗСУ у Бахмуті піхотними атаками, проте безрезультатно. Найбільш складна ситуація в південно-східному та північному секторах оборони міста, проте місто стоїть і тримається.

Нагадаємо, що перший батальйон ЗСУ вже завершив навчання з експлуатації бойової піхотної машини М2 Bradley. Військові навчалися на базі США у Німеччині.

При цьому перші бойові машини піхоти Bradley повинні прибути в Україну у "відносно близькому майбутньому". Це станеться вже найближчими тижнями.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відвідав військових ЗСУ на британській базі Bovington Camp, де захисники проходять навчання на танках Challenger. Зокрема, Президент вручив військовим ордени та медалі.

 

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