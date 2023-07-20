"Добили" до круглого числа: данные Генштаба о потерях РФ на 20 июля

Украинские военные ведут огонь по позициям россиян. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

За последние сутки, 20 июля, украинские защитники уничтожили около 530 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, боевые машины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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За 19 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 530 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли шесть танков, шесть бронемашин, 19 артиллерийских систем, три средства ПВО, 33 беспилотника, 14 крылатых ракет, 29 единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники.

Потери армии РФ за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 240 010 (+530) человек ликвидировано;

танков — 4129 (+6) ед.;

боевых бронированных машин — 8065 (+6) ед.;

артиллерийских систем — 4 592 (+19) ед.;

РСЗО — 692 (+2) ед.;

средств ПВО — 433 (+3) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 310 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 918 (+33) ед.;

крылатых ракет — 1293 (+14) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 134 (+29) ед.;

специальной техники — 685 (+2) ед.

Потери российской армии на 20 июля 2023 года

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские защитники успешно закрепляются на достигнутых рубежах и уничтожают врага.

Добавим, в Украине идет контрнаступательная операция ВСУ. Однако из-за тотального заминирования темп освобождения территорий от российских захватчиков снизился.