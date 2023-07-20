"Добили" до круглого числа: дані Генштабу про втрати РФ на 20 липня

Українські військові ведуть вогонь по позиціях росіян. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

За останню добу, 20 липня, українські захисники знищили близько 530 окупантів. Окрім того, загарбники втрачають танки, бойові машини та артилерійські системи.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати росіян за добу 19 липня

За 19 липня ЗСУ ліквідували на фронтах війни орієнтовно 530 російських військових.

Крім того, росіяни втратили шість танків, шість бронемашин, 19 артилерійських систем, три засоби ППО, 33 безпілотники, 14 крилатих ракет, 29 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки.

Втрати армії РФ від за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 240 010 (+530) осіб ліквідовано;

танків — 4129 (+6) од.;

бойових броньованих машин — 8 065 (+6) од.;

артилерійських систем — 4 592 (+19) од.;

РСЗВ — 692 (+2) од.;

засобів ППО — 433 (+3) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 310 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 918 (+33) од.;

крилатих ракет — 1 293 (+14) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 134 (+29) од.;

спеціальної техніки — 685 (+2) од.

Втрати російської армії на 20 липня 2023 року

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські захисники успішно закріплюються на досягнутих рубежах та нищать ворога.

Додамо, в Україні триває контрнаступальна операція ЗСУ. Однак через тотальне замінування темп звільнення територій від російських загарбників знизився.