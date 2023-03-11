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ВСУ за минувшие сутки ликвидировали более тысячи оккупантов, — Генштаб

11 марта 2023 08:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери российской армии на 11 марта
Украинские защитники за сутки уничтожили почти рекордное количество единиц живой силы и военной техники врага
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные захватчики

За 10 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 1010 российских окупантов. Это один из рекордных показателей российских потерь за время полномасштабной войны, большими вероятные потери окупантов были разве что на начальном этапе вторжения.

Кроме того, россияне потеряли десять танков, 20 бронемашин, восемь артиллерийских систем и две РСЗО.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 158 000 (+1010) человек ликвидировано;
  • танков — 3458 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 762 (+20) ед;
  • артиллерийских систем — 2 483 (+8) ед;
  • РСЗО — 493 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 257 (+1) ед;
  • самолетов — 304 (+0) ед;
  • вертолетов — 289 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+1);
  • крылатых ракет — 907 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 344 (+7) ед;
  • специальной техники — 242 (+2).

Потери россиян за 10 марта

Напомним, что такое большое количество российских окупантов в сутки украинская армия уничтожала лишь несколько раз.

Так, 6 февраля Силы обороны ликвидировали около 1030 захватчиков.

17 февраля потери оккупантов составили почти 1010 военнослужащих.

А 6 марта ВСУ уничтожили за сутки 1060 российских военных.

Фото: Генштаб

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