Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow ВСУ нанесли мощные удары по позициям окупантов и уничтожили вражеский дрон, — Генштаб arrow

ВСУ нанесли мощные удары по позициям окупантов и уничтожили вражеский дрон, — Генштаб

3 апреля 2023 19:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне ведут наступление на четырех направлениях фронта
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Украинские Силы обороны в течение суток отразили более 45 атак российских окупантов и нанесли ряд успешных ударов по позициям захватчиков. Самые тяжелые бои сейчас продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Успехи украинских военных

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также в Генштабе сообщили, что наши защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы противника.

При этом враг в течение суток нанес три ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Самые горячие направления фронта

Как отмечается в сообщении, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизму каждого воина, в течение суток было отбито более 45 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка", — рассказали в Генштабе.

  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.
  • На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ситуация в городе Бахмут на востоке Украины остается крайне напряженной. Враг использует не только наемных бойцов из группировки "Вагнера", но и профессиональные подразделения десантников.

Глава наемников "Вагнера" заявил, что его войска подняли российское знамя над административным зданием украинского города Бахмут. В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не верить российским фейкам о захвате Бахмута.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB