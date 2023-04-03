ВСУ нанесли мощные удары по позициям окупантов и уничтожили вражеский дрон, — Генштаб

Россияне ведут наступление на четырех направлениях фронта

Украинские Силы обороны в течение суток отразили более 45 атак российских окупантов и нанесли ряд успешных ударов по позициям захватчиков. Самые тяжелые бои сейчас продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также в Генштабе сообщили, что наши защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы противника.

При этом враг в течение суток нанес три ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Самые горячие направления фронта

Как отмечается в сообщении, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизму каждого воина, в течение суток было отбито более 45 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка", — рассказали в Генштабе.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения.

враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ситуация в городе Бахмут на востоке Украины остается крайне напряженной. Враг использует не только наемных бойцов из группировки "Вагнера", но и профессиональные подразделения десантников.

Глава наемников "Вагнера" заявил, что его войска подняли российское знамя над административным зданием украинского города Бахмут. В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не верить российским фейкам о захвате Бахмута.