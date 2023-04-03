ВСУ нанесли мощные удары по позициям окупантов и уничтожили вражеский дрон, — Генштаб
Украинские Силы обороны в течение суток отразили более 45 атак российских окупантов и нанесли ряд успешных ударов по позициям захватчиков. Самые тяжелые бои сейчас продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Успехи украинских военных
Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Также в Генштабе сообщили, что наши защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы противника.
При этом враг в течение суток нанес три ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Самые горячие направления фронта
Как отмечается в сообщении, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
"Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизму каждого воина, в течение суток было отбито более 45 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка", — рассказали в Генштабе.
- На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.
- На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ситуация в городе Бахмут на востоке Украины остается крайне напряженной. Враг использует не только наемных бойцов из группировки "Вагнера", но и профессиональные подразделения десантников.
Глава наемников "Вагнера" заявил, что его войска подняли российское знамя над административным зданием украинского города Бахмут. В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не верить российским фейкам о захвате Бахмута.