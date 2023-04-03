ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях окупантів та знищили ворожий дрон, — Генштаб

Росіяни ведуть наступ на чотирьох напрямках фронту

Українські Сили оборони протягом доби відбили понад 45 атак російських окупантів та завдали низку успішних ударів по позиціях загарбників. Найважчі бої зараз тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також у Генштабі повідомили, що наші захисники збили ворожий розвідувальний БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили противника.

При цьому ворог протягом доби завдав трьох ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Найгарячіші напрямки фронту

Як зазначається у повідомленні, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом доби було відбито більш як 45 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", — розповіли у Генштабі.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці лінії бойового зіткнення.

ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці лінії бойового зіткнення. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ситуація у місті Бахмут на сході України залишається вкрай напруженою. Ворог використовує не лише найманих бійців з угруповання "Вагнера", а й професійні підрозділи десантників.

Глава найманців "Вагнера" заявив, що його війська підняли російський прапор над адміністративною будівлею українського міста Бахмут. Водночас голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не вірити російським фейкам про захоплення Бахмута.