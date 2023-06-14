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ВСУ столкнулись с неожиданным препятствием при контрнаступлении

14 июня 2023 13:35
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Надо было предположить: выяснилось, чем россияне усложняют темп контрнаступления ВСУ
Танк ВСУ выходит на позицию атаки. Фото: Генштаб ВСУ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты вдоль линии столкновения начали активное использование фронтовой авиации. Тем самым они в некоторой степени пытаются снизить темп развертывания контрнаступления украинских освободительных сил.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"В последние дни погодные условия не позволяли россиянам массово использовать как беспилотники, так и фронтовую авиацию. Что касается вообще этой тактики, то да, они активизировались. Причем они используют тактику нанесения комбинированных ударов от средств поражения до типов авиации", — сказал Снегирев.

По его словам, это так называемая гибкая оборона.

То есть россияне, объяснил Снегирев, этим вытягивают на себя наши штурмовые подразделения до вне зоны поражения ПВО и отрабатывают своей авиацией по штурмовым позициям, не давая нам возможности закрепиться на дальних рубежах.

Как отметил военный эксперт, такая тактика была продемонстрирована врагом по многим направлениям.

Именно поэтому, обратил внимание Снегирев, в крайнем пакете военно-технической помощи США и Великобритании уделено значительное внимание системам ПВО армейского назначения для прикрытия при выдвижении подразделений и на марше.

Снегирев убежден, что эту тактику россиян можно было сделать невозможной за счет передачи нам самолетов F-16, о чем украинская сторона сообщала. Поскольку при контрнаступлении фактически речь идет о лобовом характере атак и штурмах нескольких линий укреплений врага.

Как развивается контрнаступление ВСУ

Украинская армия за сутки обстреляла более 20 районов сосредоточения российских войск. Нанесены удары по позициям артиллерийских, зенитных, противовоздушных подразделений РФ, а также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

По информации генерального штаба ВСУ, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 680 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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