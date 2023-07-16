ВСУ изменили стратегию контрнаступления: в ISW назвали причину

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины продолжают успешно контрнаступать на всех участках фронта. К тому же, ВСУ, вероятно, изменили стратегию ведения боевых действий, для того чтобы минимизировать потери среди украинских защитников.

Об этом говорится в материале от института изучения войны ISW.

Читайте также:

ВСУ изменили стратегию контрнаступления

По словам неназванных официальных лиц США и Европы, якобы за первые две недели контрнаступления войска РФ уничтожили до 20% вооружения, предоставленного Украине странами Запада. Но этот "уровень ущерба" снизился до 10% в течение следующих недель из-за смены украинской военной стратегии.

Сообщается, что сейчас ВСУ сосредотачиваются на том, чтобы истощить противника с помощью артиллерии и ракет большой дальности вместо широкомасштабных нападений.

"Украинские военные изменили тактику, чтобы сосредоточиться на истощении российских сил с помощью артиллерии и ракет большой дальности вместо широкомасштабных нападений, что согласовывается с заявлением главнокомандующего Украины генерала Валерия Залужного 14 июля о том, что украинское непрямое усиление огня может как сбить российские силы, так и минимизировать потери украинцев", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Известно, что 15 июня ВСУ провели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях фронта и достигли "ограниченных успехов". В частности, возле Андреевки, в 10 км к югу от Бахмута, и пересекли реку Северский Донец в этом районе.

Кроме того, Силы обороны осуществили ограниченное продвижение в районе админграницы на западе Донецкой и восточной части Запорожской областей. А именно юго-западнее Великой Новоселки и западнее Запорожья — северо-восточнее Роботиного.

В то время российские блоггеры говорят, что российские войска перекидывают свои силы в Бахмут.

"Русский милблогер утверждал, что российские силы "постоянно" перекидывают подкрепление в район Бахмута и недавно перебросили неопределенное подразделение БАРС (российского боевого резерва) из района Кременной в район Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута), указывая на то, что украинские операции продолжаются, способные спровоцировать перекидывание российских войск в район Бахмута", — говорят в ISW.

Напомним, 15 июля в Генштабе рассказали об ударах ВСУ и уничтоженных вражеских беспилотниках.

Добавим, на Запорожском направлении к западу от села Чистополье ВСУ нанесли удар по российскому БМ-21 "Град". Оккупанты продолжают терять свою военную технику.