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ВСУ знают, как обойти оборону РФ во время контрнаступления в Крыму, — ГУР

8 мая 2023 10:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ВСУ знают, как обойти оборону РФ во время контрнаступления в Крыму, — ГУР
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российская оккупационная армия активно выстраивает многоэшелонные линии обороны в Крыму. Несмотря на то, что враг тщательно готовится, украинским защитникам известно, как обойти эти мощные оборонительные постройки.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью для РБК-Украина.

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На вопрос журналистов, насколько мощные и крупные российские оборонные линии Крыма могут осложнить действия ВСУ во время деоккупации полуострова, Юсов ответил, что Украине известно, как обходить такие вещи.

"Враг готовится, это правда. Это видно и невооруженным глазом, и со спутников. Безусловно, это фактор, с которым будет считаться и украинское военное командование, и военно-политическое руководство. То есть это фактор, который будут учитывать при планировании дальнейших операций по освобождению украинских территорий. Пренебрегать подобными вещами никто не будет. Это, разумеется, дополнительные осложнения и задачи для украинских Сил безопасности и обороны, для проведения штурмовых операций, для работы бронетехники. Но тем не менее это те вещи, которые знаем, как обходить", — отметил Юсов.

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Также представитель ГУР сообщил и о том, что по состоянию на сегодняшний день заметен активный выезд россиян с украинских временно оккупированных территорий.

"Прежде всего, это очень хорошо видно по Крыму, но не только. Каждый раз, когда какой-то инцидент случается, кто-то не там курит или проходят мероприятия по демилитаризации от оккупантов украинского полуострова, то наблюдаются многокилометровые пробки на выезд из Крыма в сторону Российской федерации Московии. Поэтому да выезжают.А если говорить о более узкой группе руководство оккупационных администраций Крыма, командование то они уже большей частью позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий" , — заявил Юсов.

 

Напомним, ранее мы писали, что гауляйтер Крыма обвинил ВСУ в ночной атаке Крыма беспилотниками.

Также представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов предупреждает, что на 9 мая Россия может готовить провокации.

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