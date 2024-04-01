ВСУ уничтожили комплекс РЭБ врага на Запорожском направлении — Генштаб показал видео

Уничтожение РЭБ врага. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать окrупантов и их военную технику на нашей земле. Так, в Запорожском направлении бойцы уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель".

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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В ходе разведки операторы третьего отдельного полка обнаружили АСП Р-330Ж "Житель" на Запорожском направлении.

Поэтому защитники навели огонь артиллерийского подразделения на вражескую цель, в результате чего российский комплекс РЭБ был уничтожен.

На видео видно, как после попадания артиллерии военная техника оккупантов взрывается, а в небо вздымается густой дым.

Скриншот поста Генштаба

Что известно о РЭБ "Житель"

Комплекс "Житель". Фото: Wikipedia

АСП Р-330Ж "Житель" — радиоэлектронный бортовой комплекс. Он предназначен для защиты и маскировки военных объектов от радиолокационного обнаружения и наведения на них ракет и авиации врага.

Основная функция — создание помех для работы радиолокационных систем, обеспечение электронного прикрытия подразделений и объектов, ведение информационной войны.

Напомним, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.

Также мы писали, что пограничники вместе с бойцами 23-й отдельной бригады НГУ "Хортица" уничтожили очередной комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".