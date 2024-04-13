ВСУ уничтожили более 100 единиц техники РФ за сутки — какая ситуация на направлениях
В Украине в субботу, 13 апреля, начался 780-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений с врагом.
Об этом сообщает Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.
На Лиманском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области.
Там враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.
В Херсонском направлении враг не отказывается от попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.
За прошедшие сутки, враг совершил шесть безуспешных атак на позиции наших войск.
Удары ВСУ по оккупантам
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четырем зенитно-ракетным комплексам противника.
Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и одной станции РЭБ противника.
Потери РФ на войне
- личный состав — около 452 760 (+1030) человек;
- танки — 7169 (+23) ед.;
- бронированные машины — 13 745 (+47) ед.;
- артиллерийские системы — 11 518 (+32) ед.;
- РСЗО — 1045 (+3) ед.;
- средства ПВО — 756 (+1) ед.;
- самолеты — 347 (+0) ед.;
- вертолеты — 325 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 9201 (+40);
- крылатые ракеты — 2088 (+1);
- корабли/катера — 26 (+0) ед.;
- подводные лодки — 1 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны — 15 396 (+57) ед.;
- специальная техника — 1893 (+5).
Ранее в 47-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что за март ликвидировали около 1 300 российских оккупантов. Количество уничтоженной живой силы врага равнозначно двум батальонам.
Также военные снайперы 73-го морского центра Сил специальных операций во время операции в Херсонской области уничтожили трех противников.
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