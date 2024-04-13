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ВСУ уничтожили более 100 единиц техники РФ за сутки — какая ситуация на направлениях

13 апреля 2024 09:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ уничтожили более 100 единиц техники РФ за сутки — какая ситуация на направлениях
Украинские защитники. Иллюстративное фото: Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в субботу, 13 апреля, начался 780-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщает Генштаб.

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Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

ВСУ
Техника ВСУ. Фото: Генштаб

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области.

ВСУ
Техника ВСУ. Фото: Генштаб

Там враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

В Херсонском направлении враг не отказывается от попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

За прошедшие сутки, враг совершил шесть безуспешных атак на позиции наших войск.

ВСУ
Украинский защитник в кикиморе. Фото: 16 отдельная механизированная бригада

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четырем зенитно-ракетным комплексам противника.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и одной станции РЭБ противника.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

Потери РФ на войне

  • личный состав — около 452 760 (+1030) человек;
  • танки — 7169 (+23) ед.;
  • бронированные машины — 13 745 (+47) ед.;
  • артиллерийские системы — 11 518 (+32) ед.;
  • РСЗО — 1045 (+3) ед.;
  • средства ПВО — 756 (+1) ед.;
  • самолеты — 347 (+0) ед.;
  • вертолеты — 325 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 9201 (+40);
  • крылатые ракеты — 2088 (+1);
  • корабли/катера — 26 (+0) ед.;
  • подводные лодки — 1 (+0) ед.;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 15 396 (+57) ед.;
  • специальная техника — 1893 (+5).
Потери РФ 13 апреля
Потери РФ. Фото: Генштаб

Ранее в 47-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что за март ликвидировали около 1 300 российских оккупантов. Количество уничтоженной живой силы врага равнозначно двум батальонам.

Также военные снайперы 73-го морского центра Сил специальных операций во время операции в Херсонской области уничтожили трех противников.

оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
защитники
фронт

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