ВСУ уничтожили более 100 единиц техники РФ за сутки — какая ситуация на направлениях

Украинские защитники. Иллюстративное фото: Минобороны

В Украине в субботу, 13 апреля, начался 780-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщает Генштаб.

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Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Техника ВСУ. Фото: Генштаб

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области.

Техника ВСУ. Фото: Генштаб

Там враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

В Херсонском направлении враг не отказывается от попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

За прошедшие сутки, враг совершил шесть безуспешных атак на позиции наших войск.

Украинский защитник в кикиморе. Фото: 16 отдельная механизированная бригада

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четырем зенитно-ракетным комплексам противника.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и одной станции РЭБ противника.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Потери РФ на войне

личный состав — около 452 760 (+1030) человек;

танки — 7169 (+23) ед.;

бронированные машины — 13 745 (+47) ед.;

артиллерийские системы — 11 518 (+32) ед.;

РСЗО — 1045 (+3) ед.;

средства ПВО — 756 (+1) ед.;

самолеты — 347 (+0) ед.;

вертолеты — 325 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9201 (+40);

крылатые ракеты — 2088 (+1);

корабли/катера — 26 (+0) ед.;

подводные лодки — 1 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны — 15 396 (+57) ед.;

специальная техника — 1893 (+5).

Потери РФ. Фото: Генштаб

Ранее в 47-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что за март ликвидировали около 1 300 российских оккупантов. Количество уничтоженной живой силы врага равнозначно двум батальонам.

Также военные снайперы 73-го морского центра Сил специальных операций во время операции в Херсонской области уничтожили трех противников.