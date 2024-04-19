ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за сутки — какая ситуация на направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS

За предыдущие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений. Больше всего враг давит на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но одновременно несет бешеные потери.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в пятницу, 19 апреля.

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В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли поражение:

по одному пункту управления,

двух артиллерийских средствам,

одной станции РЭБ,

одному району сосредоточения личного состава,

одному составу боеприпасов противника.

Бойцы ведут огонь по врагу на фронте. Фото: 123 отдельная бригада ТрО

Ситуация на направлениях

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Лиманском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции наших защитников в районах Торского и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

Украинские танкисты на фронте. Фото: Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области. Там враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Военный управляет дроном. Фото: 93 бригада "Холодный Яр"

На Ореховском направлении захватчики четырежды атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 11 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери оккупантов по состоянию на 19 апреля

личный состав — около 457 830 (+870) человек;

танки — 7 205 (+9) ед.;

бронированные машины — 13 852 (+17) ед.;

артиллерийские системы — 11 658 (+21) ед.;

РСЗО — 1 046 (+0) ед.;

средства ПВО — 762 (+2) ед.;

самолеты — 347 (+0) ед.;

вертолеты — 325 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9 311 (+27) ед.;

крылатые ракеты — 2 096 (+3) ед.;

корабли/катера — 26 (+0) ед.;

подводные лодки — 1 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны — 15 671 (+53) ед.;

специальная техника — 1 915 (+0) ед.

Потери окупантов по состоянию на 19 апреля. Фото: Генштаба ВСУ

Напомним, 19 апреля военный самолет Ту-22м3 РФ упал в Ставропольском крае. Предварительно именно с него этой ночью оккупанты атаковали украинские города.

А 17 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в российской Самаре уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Его стоимость от 10 до 15 миллионов долларов.