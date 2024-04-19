ЗСУ знищили понад 800 окупантів за добу — яка ситуація на напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERS

За попередню добу на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Найбільше ворог тисне на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але водночас зазнає шалених втрат.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у п'ятницю, 19 квітня.

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Удар ЗСУ по окупантах

У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'ятьох районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження:

по одному пункту управління,

двох артилерійських засобах,

одній станції РЕБ,

одному району зосередження особового складу,

одному складу боєприпасів противника.

Бійці ведуть вогонь по ворогу на фронті. Фото: 123 окрема бригада ТрО

Ситуація на напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Лиманському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших захисників в районах Торського та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

Українські танкісти на фронті. Фото: Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області. Там ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Військовий керує дроном. Фото: 93 бригада "Холодний Яр"

На Оріхівському напрямку загарбники чотири рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 11 безуспішних атак позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Втрати окупантів станом на 19 квітня

особовий склад — близько 457 830 (+870) осіб;

танки — 7 205 (+9) од.;

броньовані машини — 13 852 (+17) од.;

артилерійські системи — 11 658 (+21) од.;

РСЗВ — 1 046 (+0) од.;

засоби ППО — 762 (+2) од.;

літаки — 347 (+0) од.;

гелікоптери — 325 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 311 (+27) од.;

крилаті ракети — 2 096 (+3) од.;

кораблі/катери — 26 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни — 15 671 (+53) од.;

спеціальна техніка — 1 915 (+0) од..

Втрати окупантів станом на 19 квітня. Фото: Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 19 квітня військовий літак Ту-22м3 РФ впав у Ставропольському краю. Попередньо, саме з нього цієї ночі окупанти атакували українські міста.

А 17 квітня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в російській Самарі знищено транспортний вертоліт Мі-8. Його вартість від 10 до 15 мільйонів доларів.